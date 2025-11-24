NewsCalcioRassegna Stampa

Champions League – Napoli-Qarabag, le possibili scelte di Conte

By Emilia Verde
0

Il Napoli affronterà domani sera al Maradona, il Qarabag, per la gara di Champions League, che sarà assolutamente da vincere per sperare di giocare i play off. Il Corriere dello Sport prova ad ipotizzare le scelte di mister Conte: “La buona notizia per Conte è che sia Hojlund sia Rrahmani saranno regolarmente a disposizione: le sostituzioni di sabato sono state condizionate dalla fatica. Salteranno la notte del Maradona, invece, Gilmour e Spinazzola, ancora alle prese con i rispettivi problemi agli adduttori che li hanno esclusi dalle ultime tre. E come loro anche gli altri infortunati Anguissa, De Bruyne, Meret e Lukaku, e i fuori lista Uefa Marianucci e Mazzocchi. Otto assenti in totale”.

