CdS – Il Napoli deve vincere contro il Qarabag, anche domani nel ricordo di Diego

Dopo la vittoria con l’Atalanta, il Napoli ha bisogno della stessa anche domani sera al Maradona contro il Qarabag in Champions League, proprio domani poi, ne giorno dell’anniversario della morte di Diego Armando Maradona. Il Corriere dello Sport scrive: “Il Napoli ha bisogno di uscire tra gli applausi del Maradona anche domani, nel giorno del quinto anniversario dell’adios del Diego, dopo la fondament a le vittoria di sabato con l’Atalanta: ottima ma non sufficiente; o quantomeno non per le impellenti necessità di coppa. La storia è molto semplice: la squadra di Conte ha 4 punti e deve vincere, deve battere il Qarabag per agganciarlo a 7 e per collezionare altri mattoni imprescindibili all’inseguimento della qualificazione attraverso il playoff. La classifica non lascia scampo a eventualità diverse, il bonus-sprechi è già stato usato con l’Eintracht, avversario certamente alla portata dei campioni d’Italia ma bravo e furbo a strappare un punto d’oro in ottica futura nel turno precedente al Maradona, blindando la porta di Zetterer con unghie, denti e anche dieci uomini dietro la linea della palla. Machiavellico 5-3-2. Ma il fine giustifica i mezzi e tutto è lecito per agguantare la fase degli spareggi. Bene. E ora tocca al Napoli, 24° in graduatoria, e dunque ancora nei confini della zona calda per un pelo: considerando la quota playoff dell’edizione precedente, 11 punti con la migliore differenza reti, si direbbe che l’obiettivo potrebbe essere quello di chiudere a 12. Gli azzurri ne hanno 4, in questo momento: ne mancano 8”.

