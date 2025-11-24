NewsCalcioRassegna Stampa

CdS Campania – “CONTE FA I CONTI”. Playoff, è vietato sbagliare. In palio 12 punti

Domani c’è il Qarabag, vietato sprecare un’altra chance: la quota per entrare nei playoff è almeno 12 punti

Dopo l’Atalanta serve la vittoria in Champions

 

Otto passi, otto lune, otto storie da raccontare dal Maradona al Maradona, dal Qarabag al Chelsea, l’ultimo avversario atteso da queste parti in coda alla fase campionato, il 28 gennaio 2026. Prima di tutto, però, gli azeri, domani alle 21 a Fuorigrotta; poi il Benfica di Mourihno a Lisbona, al da Luz, il 10 dicembre, e il Copenaghen il 20 gennaio al Parken, in Danimarca. Due in casa, la prima e l’ultima di questo ciclo, e due trasferte di fila all’inizio dell’anno nuovo.

In palio ci sono 12 punti e al Napoli, dicevamo, potrebbero bastarne 8: due vittorie e due pareggi, tanto per dirla in termini di risultati. Una quota minima, ma anche una quota indicativa riferiti ai parametri della prima edizione, a quanto è accaduto una stagione fa.  Fonte: CdS

