Buongiorno: ”Gruppo sempre compatto”

Le parole del difensore

By Lorenzo Capobianco
Già da tempo, ormai, è un leader. Non solo della difesa, ma del Napoli di Antonio Conte per intero. Alessandro Buongiorno si sta riprendendo la squadra, nonostante le difficoltà fisiche di inizio stagione, mettendo al centro la sua presenza. Buongiorno è intervenuto oggi in conferenza insieme con Conte.

Sul Qarabag: «Il Qarabag viene da partite importanti in Champions e sta facendo un bel percorso.Richiederà tanta energia, tanto impegno da parte di tutti in entrambe le fasi» ha continuato l’ex Torino «Anche lo scorso anno abbiamo lavorato per la difesa a tre, a me piacciono entrambi i sistemi. Adesso è richiesto un lavoro diverso per la fase offensiva e aiutare la squadra, credo siamo stati bravi sabato per affrontare al meglio l’Atalanta» .

Infortuni?Dobbiamo pensare al lavoro, ad andare sempre forte. Ci proviamo ogni giorno con lo staff tecnico e medico che sono di altissimo livello. Dobbiamo recuperare il più possibile viste le tante partite».

Aggiunge poi: ”Servirà una vittoria per continuare a inseguire la qualificazione al turno successivo, soprattutto per cancellare il rammarico del passato. Siamo felici di essere imbattuti al Maradona nel 2025. Avere il supporto della nostra gente e giocare in uno stadio che conosci fa la differenza. E per le avversarie è difficile affrontarci. Speriamo di poter vincere domani anche per dedicarla a Diego».

Fonte: Il Mattino

