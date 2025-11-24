Adnkronos News

Belve domani su Rai2, gli ospiti e l’omaggio a Ornella Vanoni

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Orietta Berti, Martina Colombari e Filippo Magnini sono gli ospiti di Belve nella puntata del programma condotto da Francesca Fagnani e in onda domani, 25 novembre, alle 21.20 su Raidue. Con Colombari e Magnini, ampio spazio ai concorrenti di Ballando con le stelle. La trasmissione si aprirà con un omaggio a Ornella Vanoni, morta venerdì 21 novembre all’età di 91 anni. Prevista ancora una sorpresa speciale con Maria De Filippi. 

Factory della Comunicazione

Non mancherà, come di consueto, la sigla di chiusura con tutti i fuori onda, uno dei momenti più attesi dal pubblico di “Belve”. 

spettacoli

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Udine, trovati due cadaveri in avanzato stato di decomposizione in un casolare…

Adnkronos News

Elezioni Regionali 2025: risultati di Campania, Puglia e Veneto in diretta

Adnkronos News

Cobolli eroe di Coppa Davis, Italia ora ha 3 assi azzurri

Adnkronos News

Giornata delle malattie rare 2026, campagna Uniamo per accesso a terapie anche non…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.