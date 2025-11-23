Ultras Napoli contro De Laurentiis e Saviano: manifesti di protesta in città

A Napoli sono apparsi due manifesti firmati dagli ultras della Curva A e Curva B, rivolti rispettivamente al presidente del club Aurelio De Laurentiis e allo scrittore Roberto Saviano.

Factory della Comunicazione

Nel primo testo gli ultras accusano De Laurentiis di volerli “comprare” e di dipingerli come delinquenti, respingendo però queste etichette e criticandone l’atteggiamento dopo gli episodi di violenza in Olanda.

Il secondo manifesto prende di mira Saviano, accusandolo di sfruttare i problemi di Napoli per trarne notorietà e di voler utilizzare anche il mondo ultras nei suoi racconti; il messaggio si chiude con un attacco diretto allo scrittore.