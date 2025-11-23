Ucraina, Meloni: “Piano Usa è la base, per arrivare alla pace serve la discussione”

(Adnkronos) – Sul piano di pace Usa per l’Ucraina ho trovato “disponibilità da parte del presidente Trump”. E’ quanto ha detto oggi, domenica 23 novembre, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al termine di un punto stampa al G20 sudafricano. “Abbiamo fatto una telefonata abbastanza lunga” con Trump “anche con il presidente finlandese Stubb, penso che il lavoro che gli sherpa stanno facendo a Ginevra segua questo intendimento”, ha aggiunto, sottolineando come non creda che “Putin voglia la fine del conflitto”. “E’ un bluff” aggiunge.

Nella bozza Trump per la pace in Ucraina “ci sono anche molti punti che io considero particolarmente positivi, in tema soprattutto di garanzie di sicurezza, dove è messo nero su bianco un coinvolgimento diretto anche degli Stati Uniti in una proposta basata su modello dell’articolo 5 Nato. Penso che si possa fare un lavoro positivo e siamo tutti impegnati per arrivare a un documento il più possibile vicino a quello che serve per avere la pace”.

