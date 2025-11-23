Tu si que vales, Emma canta e Maria De Filippi la imita: la gag esilarante

(Adnkronos) –

Emma featuring Maria De Filippi. Il duetto che non ti aspetti è andato in scena stasera, sabato 22 novembre, a Tu si que vales. La cantante è stata ospite d’onore nell’ultima puntata del programma televisivo di Canale 5, dove si è esibita cantando ‘Amami’, uno dei suoi brani più famosi.

Ma sul palco, a sorpresa, non era sola. Con lei infatti, con tanto di microfono e ‘coreografia’ c’era Maria De Filippi, giurata del programma e grande fan dell’artista e della sua discografia. Ma questa non è una novità, dato che le due si conoscono dal 2010 quando Emma partecipò al talent show di Amici, vincendolo. Il loro rapporto, nato in quell’occasione, negli anni non è mai svanito ed è diventato sempre più forte. “La mia mamma televisiva”, ha detto Emma più volte parlando del loro rapporto.

la conduttrice televisiva è scesa in pista e si è messa in gioco lasciando gli altri giurati e il pubblico senza parole. Il video dell’esibizione è diventato virale sui social: “Non avevo mai visto Maria De Filippi in queste vesti”, ha scritto un utente.

