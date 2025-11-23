Senza categoriaCalcioChampions League

Settore ospiti verso il sold-out: i tifosi azzurri riempiono Lisbona per Benfica-Napoli

By Emanuela Menna
0

 

Per la gara di Champions League tra Benfica e Napoli, in programma mercoledì 10 dicembre alle ore 21.00, il settore ospiti dell’Estádio da Luz è ormai prossimo al tutto esaurito. La risposta del tifo partenopeo è stata immediata: nel giro di pochi giorni sono volati via quasi tutti i tagliandi disponibili, confermando ancora una volta quanto forte sia il legame tra la squadra e i suoi sostenitori.

Factory della Comunicazione

Nonostante il periodo complicato attraversato dal Napoli, i tifosi non hanno mai fatto mancare il loro supporto, anzi. La trasferta di Lisbona sta diventando una vera e propria dimostrazione di affetto e vicinanza: un segnale chiaro di come la passione azzurra resti incrollabile anche nei momenti più difficili.

Nel catino del Da Luz si prevede quindi una presenza significativa di tifosi napoletani, pronti a farsi sentire e a spingere la squadra in un match che può pesare moltissimo sul cammino europeo degli uomini di Conte.

ue tra Benfica e Napoli, in programma mercoledì 10 dicembre alle ore 21.00, il settore ospiti dell’Estádio da Luz è ormai prossimo al tutto esaurito. La risposta del tifo partenopeo è stata immediata: nel giro di pochi giorni sono volati via quasi tutti i tagliandi disponibili, confermando ancora una volta quanto forte sia il legame tra la squadra e i suoi sostenitori.

Nonostante il periodo complicato attraversato dal Napoli, i tifosi non hanno mai fatto mancare il loro supporto, anzi. La trasferta di Lisbona sta diventando una vera e propria dimostrazione di affetto e vicinanza: un segnale chiaro di come la passione azzurra resti incrollabile anche nei momenti più difficili.

Nel catino del Da Luz si prevede quindi una presenza significativa di tifosi napoletani, pronti a farsi sentire e a spingere la squadra in un match che può pesare moltissimo sul cammino europeo degli uomini di Conte.

 

Potrebbe piacerti anche
News

Maradona verso il sold-out: entusiasmo alle stelle per Napoli-Cagliari di Coppa…

Senza categoria

Neres trascina il Napoli: 3-1 all’Atalanta e record aggiornati al Maradona

News

In difesa il Capitano fa il Capitano, Di Lorenzo più che sufficiente (I voti)

News

In attacco Neres spadroneggia, ma Lang e Hjolund non sono da meno, i voti del CdS

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.