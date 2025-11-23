Settore ospiti verso il sold-out: i tifosi azzurri riempiono Lisbona per Benfica-Napoli

Per la gara di Champions League tra Benfica e Napoli, in programma mercoledì 10 dicembre alle ore 21.00, il settore ospiti dell’Estádio da Luz è ormai prossimo al tutto esaurito. La risposta del tifo partenopeo è stata immediata: nel giro di pochi giorni sono volati via quasi tutti i tagliandi disponibili, confermando ancora una volta quanto forte sia il legame tra la squadra e i suoi sostenitori.

Factory della Comunicazione

Nonostante il periodo complicato attraversato dal Napoli, i tifosi non hanno mai fatto mancare il loro supporto, anzi. La trasferta di Lisbona sta diventando una vera e propria dimostrazione di affetto e vicinanza: un segnale chiaro di come la passione azzurra resti incrollabile anche nei momenti più difficili.

Nel catino del Da Luz si prevede quindi una presenza significativa di tifosi napoletani, pronti a farsi sentire e a spingere la squadra in un match che può pesare moltissimo sul cammino europeo degli uomini di Conte.

ue tra Benfica e Napoli, in programma mercoledì 10 dicembre alle ore 21.00, il settore ospiti dell’Estádio da Luz è ormai prossimo al tutto esaurito. La risposta del tifo partenopeo è stata immediata: nel giro di pochi giorni sono volati via quasi tutti i tagliandi disponibili, confermando ancora una volta quanto forte sia il legame tra la squadra e i suoi sostenitori.

Nonostante il periodo complicato attraversato dal Napoli, i tifosi non hanno mai fatto mancare il loro supporto, anzi. La trasferta di Lisbona sta diventando una vera e propria dimostrazione di affetto e vicinanza: un segnale chiaro di come la passione azzurra resti incrollabile anche nei momenti più difficili.

Nel catino del Da Luz si prevede quindi una presenza significativa di tifosi napoletani, pronti a farsi sentire e a spingere la squadra in un match che può pesare moltissimo sul cammino europeo degli uomini di Conte.