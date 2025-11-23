NewsCalcioSerie A

Serie A: Le formazioni ufficiali di Lazio-Lecce

Queste le scelte dei due allenatori per il match delle 18:00

By Sara Di Fenza
Prosegue la Domenica di Serie A con la sfida delicata dell’Olimpico tra Lazio e Lecce.

I padroni di casa vogliono ottenere una vittoria che gli permetterebbe di vedere da vicino la zona Europa. Gli ospiti invece sono in piena lotta per non retrocedere e hanno bisogno di punti per allontanarsi dal terzetto di coda composto da Genoa, Fiorentina e Verona.

Di seguito le scelte di Sarri e Di Francesco:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Cataldi, Basic, Guendouzi; Isaksen, Dia, Zaccagni. All.: Sarri.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gabriel, Gaspar, Gallo; Berisha, Ramadani, Coulibaly; Morente, Camarda, Sottil. All.: Di Francesco.

