Serie A- Inter-Milan 0-1, i rossoneri vincono il derby

Stasera lo Stadio Giuseppe Meazza ha ospitato uno dei momenti più attesi della stagione: il Derby di Milano tra Inter e Milan, valido per la 12ª giornata della Serie A 2025/26. Le due squadre, storiche rivali, si sono affrontate in un clima di grande tensione e aspettative.

Il derby è stato caratterizzato da un equilibrio iniziale, con entrambe le squadre attente a non sbilanciarsi troppo. L’Inter ha cercato di imporsi con il dinamismo dei centrocampisti, mentre il Milan ha lavorato per rendere concreto il proprio contropiede.

Al 54′, il Milan ha trovato il guizzo decisivo: Christian Pulisic ha segnato il gol partita, dopo una fase di assedio rossonero, portando i suoi in vantaggio.

Alla ripresa del secondo tempo, al 74’ per un contatto in area del Milan, viene assegnato un calcio di rigore per i neroazzurri. Maignan para il rigore di Calhanoglu, lasciando così i rossoneri in vantaggio.

Da quel momento, l’Inter ha accresciuto la pressione, provando con veemenza a ribaltare il risultato, ma la difesa milanista si è mostrata solida e compatta, respingendo i tentativi degli avversari.

Questo risultato può avere ripercussioni sul vertice della classifica. L’Inter, che era al comando, vede ridursi il margine e deve fare i conti con la necessità di reagire rapidamente. Il Milan, invece, può guardare con fiducia avanti: una vittoria del genere in un derby può dare slancio per il resto della stagione.

Per Chivu, è un momento di riflessione: l’Inter deve ritrovare la solidità nei momenti chiave, mentre Allegri potrà sfruttare la vittoria per consolidare le ambizioni del Milan.