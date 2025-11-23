Serie A – Cremonese 1-3 Roma: Gasperini vince ancora ed è primo da solo

Dopo la sosta passata da prima in classifica, la Roma di Giampiero Gasperini torna in campo allo Zini di Cremona contro una sorprendente Cremonese, protagonista fin qui di un campionato di alto livello.

Factory della Comunicazione

I giallorossi avevano bisogno di una vittoria per riprendersi il primo posto e affrontare con maggiore serenità il derby di questa sera, e così è stato.

La Cremonese parte forte, mette in difficoltà gli avversari e mantiene un baricentro molto alto.

La Roma, però, non resta a guardare e alla prima occasione colpisce: al 17′ arriva un splendido gol da fuori area di Soulé, che sblocca un match già vivace e porta i capitolini in vantaggio. Il raddoppio di Pellegrini arriva poco dopo, ma l’esultanza del capitano viene spenta dall’arbitro per un fuorigioco millimetrico.

Nella ripresa è ancora la Cremonese a partire meglio, ma come nel primo tempo la Roma punisce al momento giusto: prima con Ferguson, poi con Wesley, due reti nel giro di soli cinque minuti che indirizzano definitivamente la sfida.

Nel finale i padroni di casa trovano il gol della bandiera con il giovane Folino.

Finisce 1-3 a Cremona: una vittoria pesante per la Roma, che domenica arriverà al big match contro il Napoli da capolista.

CREMONESE 1-3 ROMA