Neres trascina il Napoli: 3-1 all’Atalanta e record aggiornati al Maradona
Il Napoli supera l’Atalanta 3-1 al Maradona e centra la 50ª vittoria in Serie A contro la Dea. Gli azzurri tornano a imporsi in casa sui bergamaschi dopo quasi tre anni e allungano a 17 la striscia di risultati utili consecutivi davanti al proprio pubblico.
Per Antonio Conte arriva la terza vittoria di fila contro Palladino e l’11º successo in 15 sfide da allenatore contro l’Atalanta. Il tecnico orobico incassa invece la quarta sconfitta in sei incroci con il Napoli.
Protagonista assoluto David Neres, autore della sua prima doppietta in maglia azzurra e già “bestia nera” di Palladino dopo il gol rifilato alla sua Fiorentina un anno fa. L’Atalanta trova la rete con Scamacca, al terzo gol in carriera contro gli azzurri.
Dal punto di vista statistico, il Napoli crea 7 occasioni da gol, tira 11 volte (6 nello specchio) e vince più duelli, pur lasciando il possesso all’Atalanta (44% contro 56%). Gli uomini di Conte corrono più degli avversari e chiudono con 347 passaggi riusciti su 436 totali.
Fonte: Il Mattino