Neres e Lang illuminano il Maradona: «È solo l’inizio, il meglio deve ancora arrivare»

Il Napoli ritrova entusiasmo e punti pesanti battendo l’Atalanta 3-1 al Maradona, e i primi a raccontare la serata sono proprio i due uomini che hanno deciso la sfida: David Neres e Noa Lang. I due esterni, intervistati a bordocampo da Dazn subito dopo il triplice fischio, hanno descritto una vittoria che vogliono considerare un nuovo punto di partenza.

Neres, autore del suo primo gol stagionale, ha spiegato quanto fosse soddisfatto non solo per la rete, ma anche per la prova del compagno: «Siamo contenti, e lo sono anche per il mio grande amico Lang, che meritava una serata così. Adesso dobbiamo dare continuità a questa prestazione nelle prossime partite».

Lang, che ha chiuso il match con una giocata da protagonista, ha preferito guardare avanti dopo un periodo complicato: «Il calcio cambia in fretta. Dobbiamo pensare sempre alla vittoria per non ricadere in situazioni difficili. Il meglio deve ancora venire? È solo l’inizio. Sono felice anche per i miei compagni, che hanno fatto una grande gara e mi hanno servito un assist perfetto».

Spazio anche a un commento sul lavoro di Antonio Conte, descritto da Neres come un punto fermo del gruppo: «È un allenatore di altissimo livello. Ci chiede sempre il massimo e noi cerchiamo di rispondere sul campo. Quando è duro con noi, lo fa solo per spronarci a migliorare».

Una serata che restituisce fiducia al Napoli e conferma la crescita dei suoi due talenti offensivi, decisi a non fermarsi qui.