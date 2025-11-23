CalcioNapoliNews

La sosta porta ad una nuova mossa: il graffio di Conte

La sosta non per tirare il fiato, ma per estrarre un coniglio dal cappello. Conte ci riesce e la nuova mossa tattica permette al Napoli di tornare a ruggire. Scrive La Repubblica: “La brillante vittoria per 3-1 contro l’Atalanta al Maradona, griffata dalla doppietta di Neres e dal sigillo di Lang, non è solo un successo di campo, ma il frutto di una vera e propria rivoluzione tattica. Il nuovo assetto non è arrivato per caso, ma è stato “confezionato” dal tecnico durante la sua settimana di permanenza nell’abitazione torinese. Conte, a suo agio quando la pressione è massima, ha disegnato un nuovo abito tattico per gli azzurri. La mossa decisiva? L’introduzione di soli due centrocampisti e l’avanzamento di Hojlund come apripista offensivo, in attesa del rientro di Lukaku. Ed è stato proprio il danese a innescare Neres per il gol che non solo ha sbloccato il match, ma ha anche posto fine a un’astinenza realizzativa di 308 minuti. Il Napoli è tornato a fare il lider maximo e ora la squadra sembra aver trovato un’altra quadratura”.

