Italia del tennis in estasi: Berrettini e Cobolli trascinano la squadra al trionfo di Bologna

A Bologna l’Italia di Volandri ha dominato il girone senza mai ricorrere al doppio, superando Austria, Belgio e Spagna. Berrettini e Cobolli, accolti calorosamente dalla Super Tennis Arena, hanno trascinato la squadra con percorsi diversi: Matteo ha gestito la finale con freddezza, battendo Carreno Busta in meno di un’ora e mezza grazie a due break nei momenti chiave; Cobolli invece ha vissuto un’altra battaglia estenuante. Partito malissimo contro Munar, sotto di un set e di un break, ha rimontato sfruttando anche la spinta del pubblico e un clima sempre più caldo, fino a vincere al tie-break il secondo set dopo vari set point falliti. Nel terzo, equilibrio totale fino all’undicesimo gioco, poi l’allungo decisivo e la chiusura che ha fatto esplodere l’arena.

Il successo conferma il momento d’oro del tennis italiano, mentre la FITP punta a ottenere dalla Rai un riconoscimento dei diritti simile a quello riservato alla Nazionale di calcio, come ribadito dal presidente Binaghi.