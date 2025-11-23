NewsCalcio

In difesa il Capitano fa il Capitano, Di Lorenzo più che sufficiente (I voti)

By Giuseppe Sacco
Milinkovic-Savic 6

Scamacca lo sorprende e non può farci nulla.
Beukema 6,5
Torna titolare dopo il 6-2 di Eindhoven del 21 ottobre. A suo agio come centrale di destra.
Rrahmani 6
Di testa anticipa Pasalic e aziona il bis di Neres. Fuori posizione sul gol di Scamacca. Esce dopo il colpo di Zappacosta.
Juan Jesus (18’ st) 6
Rimedia un giallo che fa mestiere.
Buongiorno 6,5
Col nuovo modulo ha facoltà di avanzare oltre il centrocampo e lo fa divertendosi. Diventa centrale con l’uscita di Rrahmani.
Di Lorenzo 7
Torna a riempire l’area di rigore, dov’è spesso stato di casa, e col mancino sigla l’assist per Lang.

 

Fonte: CdS

