In attacco Neres spadroneggia, ma Lang e Hjolund non sono da meno, i voti del CdS

By Giuseppe Sacco
Neres 8
Con un colpo da biliardo ritrova il gol perduto che mancava da 322 giorni, dal 4 gennaio al Franchi. Non contento, replica per la prima doppietta con la maglia del Napoli accolta con applausi anche da Careca in tribuna.
Politano (20’ st) 6
Conte a lui non rinuncia mai, anche da subentrato.
Lang 7
La notte che sognava da tempo. Prima da titolare al Maradona con gol di testa accolto con un sorriso convincente che da queste parti non si era (ancora) mai visto.

 Hojlund 6,5
Capisce subito che con Hien a uomo più si abbassa e più possono approfittarne i compagni alle sue spalle. Apre la porta al successo con l’assist geniale per Neres. Esce per problemi fisici.
Lucca (29’ st) 6
Potrebbe anche segnare, Kossounou non è d’accordo.

 

Fonte: CdS

