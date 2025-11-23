Il CdS vota gli azzurri: è la notte dei “nuovi”

Il Napoli si ritrova e ritrova punti e prestazione. Lo fa con i nuovi e con diverse novità. Premiato il coraggio di Conte che “rivoluziona” i suoi. Il CdS vota così gli azzurri:
Conte 7,5 – Cambia modulo, cambia uomini, schiera cinque nuovi acquisti e arrivano le risposte che si aspettava. Reazione d’orgoglio dopo Bologna dando spettacolo per un tempo sfruttando pressing alto, corsie affollate e calcio verticale. Ora si può ripartire.
Milinkovic-Savic 6
Scamacca lo sorprende e non può farci nulla.
Beukema 6,5
Torna titolare dopo il 6-2 di Eindhoven del 21 ottobre. A suo agio come centrale di destra.
Rrahmani 6
Di testa anticipa Pasalic e aziona il bis di Neres. Fuori posizione sul gol di Scamacca. Esce dopo il colpo di Zappacosta.
Juan Jesus (18’ st) 6
Rimedia un giallo che fa mestiere.
Buongiorno 6,5
Col nuovo modulo ha facoltà di avanzare oltre il centrocampo e lo fa divertendosi. Diventa centrale con l’uscita di Rrahmani.
Di Lorenzo 7
Torna a riempire l’area di rigore, dov’è spesso stato di casa, e col mancino sigla l’assist per Lang.
Lobotka 6,5
Ben connesso con i reparti, fa sempre la cosa semplice che è anche quella più giusta.
McTominay 7
Conte gli chiede altro e ottiene consensi. Una prova da centrocampista totale con recuperi, strappi, l’assist per Neres e solito gol sfiorato.
Gutierrez 6
Terza da titolare, con ordine tiene la posizione e quando può costruisce di tacco. Ma tarda chiusura su Bellanova.
Mazzocchi (20’ st) 6
Esordio stagionale con ovazione del Maradona.
Neres 8
Con un colpo da biliardo ritrova il gol perduto che mancava da 322 giorni, dal 4 gennaio al Franchi. Non contento, replica per la prima doppietta con la maglia del Napoli accolta con applausi anche da Careca in tribuna.
Politano (20’ st) 6
Conte a lui non rinuncia mai, anche da subentrato.
Lang 7
La notte che sognava da tempo. Prima da titolare al Maradona con gol di testa accolto con un sorriso convincente che da queste parti non si era (ancora) mai visto.
Elmas (20’ st) 6
Si sistema a sinistra e fa quel che serve.
Hojlund 6,5
Capisce subito che con Hien a uomo più si abbassa e più possono approfittarne i compagni alle sue spalle. Apre la porta al successo con l’assist geniale per Neres. Esce per problemi fisici.
Lucca (29’ st) 6 –Potrebbe anche segnare, Kossounou non è d’accordo.