Cremonese-Roma 1-3, tris giallorosso e vetta della classifica per Gasperini

(Adnkronos) –

Una bella Roma cala il tris a Cremona, si impone 3-1 oggi, domenica 23 novembre, e vola momentaneamente da sola in vetta alla classifica di Serie A con 27 punti dopo 12 giornate, in attesa del derby di Milano di questa sera. Una squadra concreta, quadrata, che sa quello che deve fare, porta al gol Soulè, Ferguson e Wesley (oltre ai due annullati per fuorigioco di Pellegrini e ancora Ferguson) e stende la squadra di Nicola, a cui non basta il gol di Folino nel finale, che resta a 14 punti. Unica nota stonata l’espulsione di Gasperini in vista del big match con il Napoli di domenica prossima.

Factory della Comunicazione

Nicola in casa sceglie di giocare in avanti con la coppia composta da Bonazzoli e Vardy, mentre concede spazio a Vandeputte in mediana, con Floriani Mussolini a sinistra. Gasperini opta invece per un attacco leggero con Baldanzi come falso nove sostenuto da Soulé e Pellegrini. In difesa gioca Ziolkowski, con Celik a tutta fascia.

La Cremonese parte bene e spaventa la Roma al 16′ con Bonazzoli che conclude di prima intenzione con il mancino da ottima posizione ma trova l’opposizione fenomenale di Svilar. Scampato il pericolo la Roma passa in vantaggio. Al 17′ bella progressione palla al piede di Konè che serve Soulè al limite, con l’argentino bravo a controllare e concludere con un mancino a giro che si infila preciso nell’angolino alla destra di Audero per lo 0-1. La Roma continua a spingere e al 30′ azione splendida di Soulè e Baldanzi che va al tiro respinto da Audero, con Pellegrini bravo a depositare in rete, ma dopo revisione al Var il gol del numero 7 giallorosso viene annullato per posizione di fuorigioco dello stesso Pellegrini. Ancora Soulè poco dopo ma la sua conclusione termina però alta sopra la traversa.

La squadra di Nicola però resta in gara e al 32′ sfiora il pareggio con Vandeputte che di prima intenzione conclude con il destro ma Svilar prima devia sul palo e poi salva con una grande uscita, sempre su Vandeputte. La squadra di Gasperini controlla e cerca l’affondo al 36′ con Baldanzi ma la Cremonese si salva con un intervento di Payero. Al 39′ altra grande occasione per la Roma con Pellegrini che di prima intenzione conclude con il destro, perfetto l’intervento di Audero che devia d’istinto in calcio d’angolo. Nel finale di tempo al 47′ l’arbitro Ayroldi fischia un calcio di rigore per la Cremonese per un fallo di mano di Mancini, ma dopo la revisione al Var lo revoca per un tocco non punibile del difensore giallorosso.

Nella ripresa Gasperini inserisce prima El Aynaoui per Ziolkowski, ammonito, e poi Ferguson per Baldanzi. La Roma cerca di chiudere la gara e al 54′ da dentro l’area Mancini anticipa Baschirotto senza però riuscire a colpire bene il pallone e la palla alta sopra la traversa. Poi al 58′ Soulé ci prova di prima intenzione con il mancino a giro, ma il pallone esce di pochissimo al lato.

Entra anche El Shaarawy per Pellegrini con Gasperini che viene espulso per proteste. Ma in cinque minuti la Roma chiude la gara. Al 64′ azione insistita della Roma in area con El Aynaoui che dal limite serve Ferguson che stoppa, prende la mira e di piatto batte Audero per lo 0-2. La squadra di Nicola prova a reagire con Bonazzoli che sfiora il palo, ma al 69′ i giallorossi calano il tris: bel servizio di El Shaarawy per Wesley nello spazio con il brasiliano che a tu per tu con Audero con un dolce scavetto scavalca il portiere e fa 0-3.

La Roma controlla la gara cercando anche il quarto gol, e trovandolo anche con Ferguson ma annullato per posizione irregolare dell’irlandese, con Gasperini che pensando al prossimo match di Europa League giovedì con il Midtjylland, toglie nel finale Wesley e Soulè inserendo Tsimikas e Pisilli. In pieno recupero la Cremonese trova il gol della bandiera con lo stacco di testa di Folino su calcio d’angolo che batte Svilar per l’1-3 finale.

—

sport

[email protected] (Web Info)