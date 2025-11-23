NewsCalcioNapoli

Conte ritrova il sorriso: «Energia nuova, vittoria meritata. Con i miei ragazzi legame indistruttibile»

By Sara Di Fenza
Il Napoli di Antonio Conte torna a imporsi al Maradona con un convincente 3-1 sull’Atalanta, trascinato dalle reti di Neres e Lang nel primo tempo. Una vittoria che restituisce serenità dopo settimane difficili e permette al tecnico azzurro di ritrovare entusiasmo.

Ai microfoni di Sky, Conte ha analizzato così la partita: «L’infortunio di Anguissa mi ha costretto a fare delle riflessioni: a centrocampo siamo contati, ma Elmas sta diventando il nostro jolly e lo interpreta molto bene». Il tecnico ha elogiato l’intensità del primo tempo e ha riconosciuto che nella ripresa alcune situazioni potevano essere gestite meglio.

A Dazn Conte ha parlato anche dell’atmosfera del Maradona: «Stasera c’era un’energia speciale. I ragazzi hanno dato tutto e un po’ di sofferenza nel finale ci sta: l’importante è non perdere umiltà».

Sul rapporto con lo spogliatoio nessun dubbio: «La squadra era con me, è con me e resterà con me. Io non indosso maschere: mi prendo sempre le mie responsabilità».

Conte guarda ora avanti con fiducia: «Sono state due settimane di riflessioni, ma nessuno potrà mai incrinare il mio rapporto con questo gruppo. La strada è lunga, ma la percorreremo insieme».

