Champions League – Contro il Qarabag sfida delicatissima, ecco gli scenari

Dopo la vittoria sull’Atalanta ieri sera al Maradona, ora il Napoli dovrà pensare alla sfida di martedì sera di Champions League, contro il Qarabag, sempre a Fuorigrotta. Il Corriere dello Sport scrive: “Partita delicatissima, quella di martedì. Anzi fondamentale per le ambizioni: il Napoli è ancora dentro il playoff per un pelo, al 24° e ultimo posto utile, ma contro gli azeri è condannato a vincere. In classifica ha 4 punti, mentre 7 sono quelli dell’avversario che nella giornata precedente ha fermato il Chelsea sul pareggio (2-2) e martedì verrà a Fuorigrotta per conquistare quantomeno un punto per nutrire il sogno qualificazione. Il Napoli punta all’aggancio a quota 7, va da sé, anche perché la prossima trasferta sarà a Lisbona, a casa di Mourinho, dove il 10 dicembre andrà in scena la sfida con il Benfica. In vista del Qarabag, da verificare le condizioni di Rrahmani, uscito nel secondo dopo un colpo, e Spinazzola. Ancora fuori Gilmour”.

