CdS Campania – “FATTI NERES”. Il brasiliano titolare, ricambia Conte con una doppietta

Torna al gol dopo quasi 11 mesi «Più gioco vicino alla porta, più è facile segnare. Non fermiamoci»

Festa Neres «Si guarda avanti»

Prima doppietta in Serie A per l’attaccante brasiliano

David Neres è sempre stato il dodicesimo uomo nel Napoli di Antonio Conte. La figura da inserire per sparigliare le carte, differente per caratteristiche rispetto a tutti gli altri, con un impatto con il nostro campionato visto più nelle prestazioni che nei numeri, al netto dei due gol e degli otto assist serviti nella scorsa stagione. Utili per la vittoria della Serie A, forse meno pesanti rispetto a chi – nella seconda parte di annata – ha tirato la carretta. «È una vittoria molto importante – ha detto a fine partita -, non possiamo fermarci ma dobbiamo continuare così. Più gioco vicino alla porta, più è facile segnare. Ma non importa dove, l’importante per me è scendere in campo». Neres non segnava dallo scorso 4 gennaio, nello 0-3 contro la Fiorentina: un passaggio decisivo con l’Atalanta il 18, poi scena muta fino alla fine. Una legge non scritta del calcio fa ricordare molto più il finale dell’inizio, quindi non risultare un fattore per diversi mesi poteva metterlo in discussione.

Fonte: CdS