Adnkronos News

Ballando, Magnini o Fognini? Federica Pellegrini snobba l’ex e vota per Fabio

By Adnkronos
0

(Adnkronos) –
Filippo Magnini o Fabio Fognini? Sulla rivalità del fronte sportivo che sta animando le serate di Ballando con le stelle si è espressa anche Federica Pellegrini. L’ex nuotatrice, che lo scorso anno è arrivata seconda nel programma condotto da Milly Carlucci, continua a seguire il programma con interesse e partecipazione, tanto da invitare i suoi follower a votare. 

Factory della Comunicazione

Ma chi è il preferito di Pellegrini? Se qualcuno pensava che nel cuore di Federica potesse ancora esserci posto per Filippo Magnini, si sbagliava di grosso. L’ex nuotatrice ha ‘snobbato’ l’ex fidanzato, con cui è stata insieme per sei anni dal 2011 al 2017 in una relazione finita in maniera burrascosa.  

La preferenza di Pellegrini va quindi a Fabio Fognini, ex tennista e in gara in coppia con Giada Lini: “Daje Fabi! E voi votate mettendo un cuore”, è stato il messaggio pubblicato nelle storie Instagram con tanto di emoticon. Con buona pace delle vecchie storie d’amore. 

  

spettacoli

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Tu si que vales, Emma canta e Maria De Filippi la imita: la gag esilarante

Adnkronos News

D’Urso-Lucarelli, scontro epocale a Ballando: “Scostumata”,…

Adnkronos News

Cuore a rischio, gli esercizi che funzionano: lo studio

Adnkronos News

Legge elettorale tra intese, scontri e ‘truffe’: la storia complicata…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.