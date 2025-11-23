23 novembre 1980: il giorno che cambiò il volto del Mezzogiorno

I comuni più colpiti furono Sant’Angelo dei Lombardi, Lioni, Conza, Laviano, Muro Lucano. Vi furono circa 3.000 vittime, oltre 9.000 feriti e 300.000 sfollati.Le comunicazioni interrotte e le strade impraticabili fecero crescere la disperazione di chi attendeva aiuto sotto le macerie. Oggi, come allora, è domenica 23 novembre. La coincidenza del calendario rende ancora più forte il ricordo di quella sera. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato le vittime e sottolineato come quella “pagina difficile della nostra storia” debba essere uno sprone per la ricerca e la prevenzione.L’Istituto nazionale di geografia e Vulcanologia ha promesso iniziative per rafforzare la cultura della prevenzione, con la “mappa dei ricordi dei terremoti d’Italia”.. Edilizia non antisismica: molti edifici crollarono perché costruiti senza criteri di sicurezza. Ricostruzione lenta e controversa: ancora oggi si discute delle difficoltà e delle ombre legate alla gestione dei fondi. Accisa sui carburanti: introdotta per finanziare la ricostruzione, è tuttora in vigore. A 45 anni di distanza, il terremoto dell’Irpinia resta una questione aperta, ma anche un simbolo di resilienza. Le comunità colpite hanno saputo rialzarsi, ma il ricordo di quella domenica sera continua a vivere nelle testimonianze e nelle commemorazioni.Oggi, 23 novembre 2025, la memoria di quella tragedia ci invita a non dimenticare, a costruire un futuro più sicuro. I bambini di allora, ormai adulti, nelle nostre zone stanno vivendo le stesse sensazioni con lo sciame sismico dei Campi Flegrei. E’ vero che l’entità delle scosse è inferiore a quella, ma la paura e l’agitazione affiorano nei ricordi di ciascuno di loro.