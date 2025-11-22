Adnkronos News

Vanoni, Malgioglio: “Quando cantava raccontava, magia di Ornella era questa”

(Adnkronos) – “Stanotte non sono riuscito a dormire, e non mi capita mai. Sono molto addolorato per la scomparsa di Ornella Vanoni: ci mancherà una delle voci più straordinarie che abbiamo avuto in Italia. Era una grande interprete, una donna elegante e sensuale. Nelle sue canzoni c’era tanta saudade, e la sua voce riusciva a trascinarti, a regalarti emozioni immense. Non è solo ‘L’appuntamento’ di Roberto Carlos: Ornella è stata molto, molto di più”. A dirlo all’AdnKronos è Cristiano Malgioglio, che ricorda la sua “amica e grande artista” scomparsa a Milano all’età di 91 anni. 

“Ricordo quando lavoravo a Isoradio e intervistai Silvio Berlusconi, che stava entrando in politica – dice Malgioglio -. Gli chiesi cosa ascoltasse e mi rispose: “Ornella Vanoni e il disco con Toquinho”. Quell’album (‘La voglia la pazzia l’incoscienza l’allegria’ del 1976, ndr) è un capolavoro della musica brasiliana. Oggi provo tanto dolore perché ci incontravamo spesso a ‘Quelli che il calcio’. Una sera le feci ascoltare la canzone dal titolo ‘Amore mio amico mio’. Mi chiese: “Chi la canta?”. Le risposi: “Sei tu”. Si riconobbe e volle inserirla nei suoi spettacoli”. 

Quindi osserva: “Oggi la musica è più scura, più buia senza Vanoni. Ci manca questa donna, così come Milva, che voglio ricordare”. L’ultima volta che si sono incontrati, risale ad appena due settimane fa: “Ci siamo visti da Fabio Fazio, ci siamo salutati – dice Malgioglio -. Poi l’avevo chiamata al telefono: mi disse che non stava bene. Abbiamo parlato di tante cose, era molto carina con me. Oggi ci manca e ci mancherà. La cosa importante è che la sua voce rimane, insieme alla sua storia e al suo grande repertorio. Grazie ai suoi brani meravigliosi abbiamo la fortuna di poterla riascoltare sempre”.  

Vanoni, conclude Malgioglio, “è stata la più grande interprete della canzone italiana, unica e magica. Quando cantava, era come se raccontasse: sapeva quello che diceva, altre no. La magia di Ornella era questa. Oggi manca un’amica, manca una donna, ma soprattutto ci manca la sua arte”. 

 

