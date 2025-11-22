Adnkronos News

Ucraina, Meloni al G20: “Italia pronta a lavorare con Ue e Usa per pace giusta”

(Adnkronos) – “Voglio dire che l’Italia è pronta a lavorare con i suoi partner europei e americani per raggiungere una pace giusta, così come l’Italia sta già contribuendo in Medio Oriente per consolidare un risultato che è fragile ma comunque molto importante”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni intervenendo al G20 di Johannesburg, tornando a condannare “l’ingiustificata guerra di aggressione russa contro l’Ucraina”. 

