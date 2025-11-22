Adnkronos News

Tumori, De Laurentiis: “Non c’è un solo cancro ma molte malattie, carta identità va definita subito”

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – “È fondamentale identificare la carta d’identità del tumore fin dalla diagnosi iniziale”. Lo afferma Michelino De Laurentiis, direttore del Dipartimento di Oncologia senologica e toraco-polmonare dell’Istituto nazionale tumori Irccs Fondazione Pascale di Napoli, ricordando che “i tumori della mammella non sono tutti uguali: esistono sottotipi intrinseci con comportamenti diversi e che richiedono strategie terapeutiche completamente differenti”. Per massimizzare le probabilità di guarigione, spiega, “bisogna sapere subito di quale sottotipo si tratta: triplo negativo, Her2-amplificato, tumori luminali o ormonosensibili. Per ciascuno esistono farmaci specifici e percorsi personalizzati che vanno impostati fin dall’inizio”. 

Factory della Comunicazione

La ricerca ha compiuto “passi avanti enormi proprio grazie alla comprensione delle differenze biologiche tra i tumori”, sottolinea De Laurentiis in occasione della presentazione a Milano del docufilm ‘Il bagaglio’, promosso da Msd Italia in collaborazione con Andos, Europa Donna Italia, Fondazione IncontraDonna, Komen Italia e Salute Donna. Oggi, aggiunge, “abbiamo terapie mirate per ciascun sottotipo. Nei tumori triplo negativi, se guardiamo indietro a 5-6 anni fa, avevamo solo a disposizione la ‘vecchia’ chemioterapia, mentre oggi l’armamentario terapeutico è stato rivoluzionato dall’immunoterapia e dagli anticorpi farmaco coniugati. Quando si fa diagnosi quasi sempre è preferibile fare una terapia pre-operatoria piuttosto che ricorrere all’intervento chirurgico per rimuovere il nodulo. È solo questa strategia che garantisce le massime probabilità di guarigione”. 

Sul futuro, De Laurentiis parla di uno scenario in rapidissima evoluzione: “Ci sono moltissimi farmaci all’orizzonte. Siamo solo all’inizio della rivoluzione dell’immunoterapia e degli anticorpi coniugati, affiancata da tecnologie come la biopsia liquida che consentiranno una personalizzazione ancora maggiore. È difficile immaginare come tratteremo questi tumori tra 3 o 5 anni, ma sicuramente lo faremo molto meglio e molto più rapidamente”. 

salute

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Fiorentina-Juve, cori razzisti contro Vlahovic e partita a rischio stop. Cos’è…

Adnkronos News

Cop30, adottato accordo sul clima senza piano per combustibili fossili

Adnkronos News

Verissimo, Martina Nasoni dopo il trapianto: “Ho accompagnato il mio vecchio…

Adnkronos News

A Montalcino la mattonella-denuncia di Paola Minaccioni

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.