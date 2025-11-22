Serie A: Fiorentina-Juventus 1-1, a Kostic risponde Mandragora. Ancora un pareggio per la Juve

- Entrambe le squadre arrivavano con la necessità di rilanciarsi: la Fiorentina sotto la nuova guida di Paolo Vanoli ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato, mentre la Juventus, allenata da Luciano Spalletti, cercava continuità dopo una partenza complicata. Alla fine 1-1 è probabilmente un risultato giusto: partita aperta, occasioni da entrambe le parti, ma anche troppe imprecisioni. La sensazione è che nessuna delle due abbia ancora risolto i propri problemi strutturali: la Fiorentina deve trasformare gli spunti in vittorie, la Juventus deve ritrovare continuità e solidità
TABELLINO FIORENTINA:JUVENTUS:
Fiorentina (3-5-2) – De Gea; Pongracic, Pablo Mari, Ranieri (dall’82’ Viti); Dodo (dal 46′ Fortini), Madragora, Fagioli, Sohm (dal 60′ Ndour), Parisi (dal 69′ Kouadio); Piccoli (dal 60′ Gudmundsson), Kean. All.: Vanoli.
Juventus (3-4-2-1) – Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; Cambiaso (dal 76′ Conceiçao), Locatelli, Thuram (dal 66′ Miretti), Kostic (dal 66′ Cabal); McKennie, Yildiz (dall’88’ Openda); Vlahovic (dall’88’ David). All.: Spalletti.
Gol: Kostic (45’+5′), Mandragora (48′).
Ammoniti: Fagioli, McKennie. Mandragora, Cabal, Parisi, Miretti.
Espulsi: –
Note: recupero 6’+4′