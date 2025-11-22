NewsCalcioIn Evidenza

Scotto: “Confronto Conte-Squadra? Mi aspetto qualcosa di diverso”

By Giovanni Esposito
Nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero, il giornalista Giovanni Scotto ha rilasciato alcune dichiarazioni.

“Conte secondo me si è sentito un po’ assediato in questi tredici giorni, magari dalle pressioni che lui stesso si mette, ma anche dall’ambiente. Poi De Laurentiis è dovuto intervenire. Tutti, successivamente, si sono chiesti del confronto a Castel Volturno. Conte ha adoperato la sua narrazione fatta di un’estrema sincerità che si unisce a una voglia di mandare messaggi uguali sia nello spogliatoio, sia in pubblico. Lui è uguale davanti alle telecamere e nello spogliatoio. Una persona che si dice non pronta ad accompagnare un morto è una persona che è pronta anche a dire addio.
Penso che il confronto che c’è stato qualcosa debba portare a qualcosa. Se i metodi di lavoro, a quanto pare, sono rimasti uguali, allora il cambio di modulo può dare ai calciatori qualche sicurezza o una voglia di misurarsi con qualcosa di diverso, può essere un cambiamento. Ricordo la svolta di Sarri che passò dal 4-3-1-2 al 4-3-3 che portò a un’uscita dalla crisi. Pochi gol segnati? Io credo che Conte si aspettasse qualcosa di più dai nuovi”.
