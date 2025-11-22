Palladino: “Ci aspettavamo un Napoli che partisse forte”

L’esordio di Raffaele Palladino sulla panchina dell’Atalanta si chiude con una sconfitta per 3-0 contro il Napoli. Ecco le parole del tecnico ai microfoni di Sky Sport: “Ci aspettavamo un Napoli che partisse forte, sono stati bravi nell’andare uomo contro uomo. Non siamo stati bravi nel mettere Pasalic in condizione di darci una mano nel palleggio. Il primo tempo non è stato interpretato bene, anche per merito degli avversari. Il terzo gol si poteva evitare, dispiace però il secondo tempo è stato molto positivo: è questa l’Atalanta che voglio vedere. Abbiamo avuto tante occasioni per riaprirla, dobbiamo lavorare tanto, abbiamo avuto poco tempo per farlo. Ci sono cose da migliorare e altre positive che portiamo a casa”.

Scamacca imprescindibile?

“Gianluca è entrato con lo spirito giusto, ma mi è piaciuto l’atteggiamento di tutti nel secondo tempo. Ripartiamo da questo carattere e da questo coraggio, ho un parco attaccanti di giocatori forti. Oggi ha fatto gol lui, ma ci siamo andati vicini anche con De Ketelaere e Lookman. Mi aspetto tanto da tutti, c’è tanto da lavorare”

C’è da lavorare tanto sulla fase difensiva?

“Abbiamo avuto poco tempo per lavorare insieme, anche nella fase di non possesso. Abbiamo cercato di far passare pochi concetti, ma chiari. Nel primo gol il Napoli ha fatto una giocata di grande qualità, nel secondo e soprattutto nel terzo potevamo fare gol. Bisogna insistere su quello che andremo a mettere nei prossimi giorni però il bicchiere è sempre mezzo pieno perché in questo momento dobbiamo dare positività alla squadra per farla crescere”.

Come ha trovato la squadra dal punto di vista fisico?

“Bisogna lavorare sull’intensità, andare a lavorare su questo aspetto. La squadra ha fatto tanto volume, bisogna ritrovare l’intensità che è mancata in questo periodo. Ci vuole tanto sacrificio e sudore, ma ho un gruppo di ragazzi molto applicati: sono dei soldati e ogni cosa che gli ho chiesto l’hanno fatta, questo è un buon punto di partenza”.