Palladino all’esame Maradona: spazio al tridente

Gara complicata per il Napoli, gara delicata anche per l’Atalanta. Quando c’è un nuovo tecnico ci si aspetta “qualcosa di nuovo”. Il debutto di Raffaele Palladino sulla panchina della Dea sarà proprio a Fuorigrotta. E a Bergamo ci si aspetta la svolta. Scrive il CdS: “Il tecnico arrivato per sostituire l’esonerato Ivan Juric è esperto degli inizi in salita: nel settembre 2022, alla sua prima in Serie A con il Monza (sempre da subentrante), arrivò la vittoria casalinga contro la Juventus. Il match di oggi al Maradona rappresenta dunque un esame in cui l’obiettivo principale è ritrovare lo spirito di una squadra sfiduciata dall’inizio altalenante: l’ex Fiorentina ha avuto poco tempo per gli impegni internazionali (14 convocati), difficile dunque una rivoluzione immediata. Spazio al tridente, con De Ketelaere e Lookman sulla trequarti a supporto di Scamacca, ma Krstovic scalpita per una maglia da titolare: il ballottaggio tra i due verrà risolto nella rifinitura mattutina considerando anche le tre gare in otto giorni. Tutti a disposizione tranne Bakker e Scalvini, fermatosi ieri a causa di un risentimento muscolare all’adduttore destro.”

Factory della Comunicazione