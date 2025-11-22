Ornella Vanoni, il dolore di Fabio Fazio: “Non ero pronto”

(Adnkronos) –

Addio alla regina. Ornella Vanoni, morta a Milano all’età di 91 anni, viene omaggiata da colleghi, amici, ammiratori. Una pioggia di messaggi sui social per salutare la cantante, pilastro della musica italiana.

Spicca il dolore di Fabio Fazio, che negli ultimi anni aveva accolto l’artista nel salotto di Che tempo che fa. “Non sono in grado di dire niente. Sono senza parole e non ero pronto a tutto questo. Non mi pare possibile. Non riesco a dire proprio niente”, il post del conduttore. “Tesora mia adorata”, scrive Luciana Littizzetto, altra colonna di Che tempo che fa.

“Addio regina”, il messaggio di Enrico Mentana, direttore del Tg La7. “La più grande! Un dispiacere immenso… La tua musica resterà nel nostro cuore per sempre”, scrive Simona Ventura.

“Che dolore cara Ornella. Grazie per essere stata la colonna sonora di tanta vita. Resti indimenticabile, per me impossibile”, il messaggio di Francesca Fagnani. “Addio adorata Ornella… Mi mancherai tanto…”, il saluto di Mara Venier.

“Ornella, indomabile, è difficile credere perché tu ci scherzavi sempre: “oltre alla grande artista che tutti conoscono, per me sei stata una delle poche persone davanti alle quali mi sentivo davvero piccola. Accettavo qualsiasi tuo modo di essere: la dolcezza immensa, la generosità, l’umanità. E quando volevi essere pungente, lo subivo con affetto, perché eri talmente grande che era impossibile tenerti testa”, scrive Alba Parietti su Instagram.

“Sei stata una donna libera, amatissima dagli amici, forte, impegnativa, bellissima, colta, intelligente, appassionata, dolcissima… e a volte spietata, con te e con gli altri come solo i grandi spiriti sanno essere. Per tutti sei stata e sarai indelebile e indimenticabile. Per me, spesso, irraggiungibile: una montagna meravigliosa e impossibile da scalare, ma un’essere umano speciale”, sottolinea Alba Parietti.

“È una notizia orribile, mi dispiace da impazzire. Sono impreparata a commentare questa cosa orrenda, è una sorpresa che mi lascia senza parole”, le parole di Annalisa, appena scesa dal palco del Palazzo dello Sport di Roma, al termine della tappa del suo tour, Annalisa è stata raggiunta dalla tragica notizia. “Mi dispiace immensamente”, dice l’artista ancora travolta dalle emozioni del concerto appena concluso. “Ornella era immensa, in ogni sua manifestazione artistica e umana. Le mando un forte bacio, sperando che possa raggiungerla”, conclude.

