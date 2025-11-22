LIVE – Napoli/Atalanta prevista la pioggia

PREMI F5 per aggiornare la pagina

I precedenti

Sono 124 le sfide tra Napoli e Atalanta, in serie A le gare tra le due squadre sono 108 con 49 vittorie degli azzurri, 28 pareggi e 31 successi dei bergamaschi. I partenopei hanno segnato 156 goal, mentre, i lombardi 126. Le altre gare si sono giocate 10 in Coppa Italia e 6 in serie B. La prima sfida tra le due formazioni a Napoli fu giocata il 20 marzo del 1938 con vittoria per 1-0 dei napoletani con rete di Gerbi al 25′ del primo tempo.

Il match della dodicesima giornata di campionato, Napoli-Atalanta, sabato 22 novembre alle 20:45, sarà diretto dal signor Marco Di Bello della sezione di Brindisi. Gli assistenti saranno: Pietro Dei Giudici di Latina e Khaled Bahri di Sassari. Il IV sarà Antonio Rapuano di Rimini, mentre al VAR ci sarà Aleandro Di Paolo di Avezzano, coadiuvato da Matteo Gariglio di Pinerolo.