Le quote del match del Maradona: gli azzurri provano a ripartire, per la Dea inizia un nuovo corso

Napoli e Atalanta sono arrivate alla sosta tra i veleni: lo sfogo di Conte a Bologna ha letteralmente monopolizzato la scena in casa azzurra, mentre a Bergamo c’è stato il ‘ribaltone’ tecnico costato l’esonero a Ivan Juric. Per Raffaele Palladino, peraltro napoletano d’origine, l’esordio sulla panchina della Dea sarà proprio al Maradona. Scopriamo pronostico e quote di Napoli-Atalanta.
Entrambe le squadre, come dicevamo, sono reduci da un momento complicato. Il Napoli ha conquistato un solo punto nelle ultime due partite e, con il ko del Dall’Ara, è scivolato al secondo posto in classifica, scavalcato da Inter e Roma. Inizio di campionato difficile invece per l’Atalanta, che non vince da ben 7 partite (5 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime due gare) e ha un ritardo dalla vetta di ben 11 punti. La Dea aveva iniziato la stagioni con ambizioni decisamente diverse. Fonte: Gazzetta