Castel Volturno, confronto costruttivo: si elimina una consuetudine

Si aspettava che ci fossero tutti, o quasi. Il confronto, le quattro chiacchiere, il chiarimento, come dir si voglia c’è stato e a quanto scrive oggi La Repubblica pare sia stato costruttivo. A Castel Volturno di fronte tecnico e giocatori. La squadra ha mitigato le sue accuse nei confronti dell’allenatore, il quale avrebbe ammesso una parziale autocritica nella sua gestione. Secondo quanto riferito dal quotidiano, a conferma di questa ritrovata armonia, è stata fatta una concessione ai giocatori da Conte: eliminato il consueto ritiro alla vigilia di Napoli-Atalanta. Tutti liberi e appuntamento direttamente nel giorno della partita.

