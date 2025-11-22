Adnkronos News

Ballando, Lucarelli critica e Nancy Brilli sbotta: “Selvaggia quanto rompi…”

By Adnkronos
0

(Adnkronos) –
Selvaggia Lucarelli boccia Nancy Brilli e il pubblico fischia. Scintille a Ballando con le stelle dopo l’esibizione dell’attrice che ha portato in scena una salsa, in coppia con Filippo Zara, e che ha ottenuto un totale di 22 punti dalla giura, con un 3 da Guillermo Mariotto e un 4 da Selvaggia Lucarelli. 

Factory della Comunicazione

E il commento ‘velenoso’ è arrivato proprio da Lucarelli che ha, nuovamente, criticato lo show portato in scena da Brilli. “C’era poca incoscienza e pochissima allegria: era davvero brutto”, ha esordito la giurata tra i fischi del pubblico. “Selvaggia quanto rompi, era molto allegro. Che ho sbagliato ci credo, ma non che fosse allegro”, ha replicato Brilli con tono scocciato.  

Poi, è arrivata la stoccata di Lucarelli: “Pensavo stessi crescendo, ma poi ripiombi in questa zona grigia… magari non sarai ultima classifica ma sei sempre lì, ma siamo arrivati ad un punto in cui escono gli ultimi e inevitabilmente tocca a te… Io purtroppo devo dirti la verità”, ha concluso.  

spettacoli

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Cuore a rischio, gli esercizi che funzionano: lo studio

Adnkronos News

Legge elettorale tra intese, scontri e ‘truffe’: la storia complicata…

Adnkronos News

Ucraina, il piano Trump domina il G20. Oggi vertice Usa-Ue-Kiev a Ginevra

Adnkronos News

Pogba torna in campo dopo due anni e si commuove: “Sono un combattente”

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.