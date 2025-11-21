NewsCalcioNapoli

Fulgeri (legale del Napoli): “De Laurentiis sereno, il processo sarà positivo”

Queste le parole di Fabio Fulgeri sulla situazione venuta a galla ieri

By Sara Di Fenza
0

Fabio Fulgeri, avvocato del Napoli per il caso Osimhen e Manolas, ha parlato a Radio Crc dopo il rinvio a giudizio del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, nell’ambito dell’indagine sulle presunte irregolarità legate ad alcune operazioni di mercato del club. Le accuse riguardano l’ipotesi di falso in bilancio.

Queste le sue parole:

“De Laurentiis è sereno. Ha consapevolezza della sua posizione. Il Presidente De Laurentiis l’ha presa serenamente poiché il rinvio a giudizio rientrava tra le possibilità del processo. Molti potrebbero pensare che il Presidente del Napoli sia colpevole, ma nessuno è stato condannato. Il processo deve ancora iniziare, ma siamo certi che la sua definizione sarà positiva”.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Verso Atalanta – Napoli: Si ferma ancora Scalvini

News

Pierpaolo Marino sul Napoli: “Lo scudetto non è stato un miracolo, ma qualcosa…

News

Duro stop per il Benfica: Lukebakio ko per tre mesi

News

Il Napoli corre più di tutti: la squadra di Conte domina per distanze coperte

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.