Verso la Dea: Elmas c’è, Gilmour no e occorre sostituire Anguissa

Gilmour e Spinazzola, entrambi alle prese con i problemi agli adduttori. Il primo quasi sicuramente sarà out con la Dea, mentre c’è un cauto ottimismo per il secondo. Scrive Il CDS: “A Gilmour, la rinuncia, è costata un sogno: oggi, infatti, la sua nazionale – e di McTominay – sfiderà la Danimarca di Hojlund in una partita decisiva per la qualificazione al Mondiale americano senza passare dal playoff. Gli scozzesi sono condannati a vincere, mentre gli avversari, in testa al Gruppo C con un punto in più, hanno a disposizione due risultati. Archiviata la parentesi delle nazionali, Conte dovrà risolvere un notevolissimo problema a centrocampo in vista dell’Atalanta: all’alba della pausa, infatti, s’è fermato Anguissa, la terza colonna spezzata del reparto in sequenza dopo De Bruyne e Billy. Al posto di Frank, nel tris di mediana, l’idea più gettonata riguarda il rilancio di Elmas da mezzala destra, ma ovviamente bisognerà attenderne il rientro dopo l’ultimo impegno con la Macedonia del Nord in programma oggi (contro il Galles a Belfast). In campo anche Rrahmani con il Kosovo, a Pristina contro la Svizzera: tutti attesi giovedì a Castel Volturno, mentre Olivera venerdì. Oggi Conte riavrà Di Lorenzo, Buongiorno e Politano; domani Lobotka e Lang. Nel tridente, rispetto alle ultime due uscite, dovrebbe tornare Neres a sinistra dal 1’.”

Factory della Comunicazione