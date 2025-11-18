NewsCalcioSu X.com

UFFICIALE – Da oggi le promozioni di Napoli/Cagliari

By Giuseppe Sacco
VENDITA PER TIFOSI CON DISABILITÀ PER NAPOLI VS CAGLIARI

Le informazioni per la vendita dei tagliandi per i tifosi con disabilità saranno pubblicate nei prossimi giorni

 

VENDITA PER LE FAMIGLIE (TRIBUNA FAMILY) PER NAPOLI VS CAGLIARI

I posti riservati alle famiglie (Tribuna Family) saranno acquistabili (fino ad esaurimento dei posti disponibili) a partire dalle ore 12:00 di martedì 18 Novembre 2025, presso i punti vendita abilitati (clicca qui per consultare l’elenco) e previa esibizione della documentazione indicata al seguente link https://sscnapoli.it/tribuna-family/. L’inizio della vendita della Tribuna Family è previsto nella Fase 2, pertanto non sarà necessario essere in possesso della fidelity card.

Questi i prezzi della Tribuna Family:

  • Adulti € 14,00
  • Under 12 € 10,00
