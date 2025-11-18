Adnkronos News

Ucraina, raid russi su tv pubblica e a Kharkiv. Zelensky domani incontra Witkoff in Turchia

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Domani in Turchia nuovi colloqui tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e l’inviato statunitense e Steve Witkoff. Ad annunciare la sua presenza in Turchia per “rilanciare” i negoziati di pace e riprendere gli scambi di prigionieri con la Russia, è stato lo stesso presidente ucraino, che oggi è a Madrid, dopo essere stato ad Atene e Parigi. “Ci prepariamo a rilanciare i negoziati e abbiamo sviluppato soluzioni che proporremo ai nostri partner – ha scritto sui social il presidente ucraino – Stiamo lavorando anche per ripristinare gli scambi di prigionieri di guerra e riportarli a casa”. 

Factory della Comunicazione

“L’inviato statunitense Steve Witkoff è atteso domani in Turchia per partecipare ai colloqui con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky”, rivela invece la Reuters, ripresa da media turchi. 

 

Una ragazza di diciassette anni è stata uccisa e altre nove sono rimaste ferite in un attacco missilistico russo nella notte tra il 18 e il 19 novembre sulla città di Berestyn, nell’Oblast’ di Kharkiv, A riportarlo, secondo il Kyiv Independent, le autorità regionali. L’attacco è avvenuto il giorno dopo che un attacco missilistico russo sulla città di Balakliia aveva ucciso tre persone e ne aveva ferite altre 15, tra cui tre bambini. 

Inoltre la tv pubblica ucraina Suspilne riporta che i droni russi hanno colpito e danneggiato l’edificio che ospita la loro redazione e quella della radio ucraina Dnipro, nella regione di Dnipropetrovsk. 

internazionale/esteri

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Milano-Cortina: Airbnb lancia le nuove Esperienze con atleti Olimpici e Paralimpici

Adnkronos News

Cipollini, nuovi problemi al cuore: “Continua a fare le bizze…”

Adnkronos News

Taiwan, a Pechino prove dialogo con Tokyo: ma Cina protesta e scatena ‘guerra…

Adnkronos News

Fedez, il manager di Luis Sal attacca: “Ci fai schifo, non ti dà retta nemmeno…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.