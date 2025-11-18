Adnkronos News

Taiwan, invasione cinese o calamità naturali: arriva ‘la guida per la sopravvivenza’

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Una ‘guida per la sopravvivenza’. Nelle case dei 23 milioni di abitanti di Taiwan, sempre sotto il pressing politico e militare di Pechino che vuole la “riunificazione” dell’isola, arriva un opuscolo aggiornato con le indicazioni da seguire in caso di calamità naturali o guerra. Lo scenario più temuto è un attacco militare cinese e un’invasione dell’isola.  

Factory della Comunicazione

L’iniziativa era stata annunciata a settembre. Ora, da domani, le linee guida inizieranno a entrare nelle case dei taiwanesi, come confermato dalle autorità di Taipei e riportato dalla Cna. L’obiettivo è concludere l’operazione entro l’inizio di gennaio. Nell’opuscolo, di cui saranno stampate più di dieci milioni di copie, ci sono indicazioni sulle scorte che è meglio avere, sul bagaglio a mano da tenere pronto. 

Nell’eventualità di un’invasione militare, dicono le autorità di Taiwan, è da considerarsi “disinformazione” qualsiasi affermazione su una resa di Taipei o una sconfitta dell’isola di fatto indipendente, che rivendica la sua democrazia. A Taipei lo slogan è “essere preparati, significa essere più sicuri”. Il libricino è alla terza edizione dal 2022. 

 

internazionale/esteri

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Scontro mortale suv-auto a Milano, due indagati per omicidio stradale

Adnkronos News

Rifiuti, Conou: deliberato l’aumento del Contributo Ambientale

Adnkronos News

Pozzi (Eikon): “Scissione tra ambientale e sociale ha portato a…

Adnkronos News

Genny Urtis a Belve: “Il mio fidanzato mi manipolava, il seno l’ho fatto…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.