Soccer Football - Serie A - Napoli v Fiorentina - Stadio Diego Armando Maradona, Naples, Italy - May 7, 2023 Napoli fans celebrate after the match REUTERS/Ciro De Luca La festa dei tifosi napoletani per lo scudetto allo stadio Maradona domenica scorsa. L’intera città è stata invasa dall’euforia a motivo del successo sportivo Reuters
NewsCalcioRassegna Stampa

Napoli, prossime due gare supportate dal “fattore” Maradona

By Emilia Verde
0

Il Napoli, che riprenderà il campionato sabato 22 novembre, giocherà le prossime due gare, appunto quella c di sabato contro l’Atalanta e quella di martedì prossimo in Champions League, in casa, allo stadio Maradona di Fuorigrotta. Il Corriere dello Sport scrive: “Fattore Maradona per le prossime due partite. Tra Serie A, con l’Atalanta sabato per la ripresa dopo la sosta, e la Champions League, con il Qarabag avversario esattamente tra una settimana. In casa la striscia di risultati utili di fila è di diciassette partite, ultima sconfitta l’8 dicembre con la Lazio, 1-0 con gol di Isaksen”.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Napoli-Atalanta, la medicina migliore sarà ritrovare la vittoria

News

Napoli, prima impegno: cancellari malumori e concetti negativi

News

Riascolta (17-/11/2025). Per Napoli/Atalanta Giordano Signorelli a “Calcio…

News

Ingiunzione di pagamento per l’uso della Polizia Locale, la SSCN perde il…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.