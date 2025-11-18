Napoli, prossime due gare supportate dal “fattore” Maradona

Il Napoli, che riprenderà il campionato sabato 22 novembre, giocherà le prossime due gare, appunto quella c di sabato contro l’Atalanta e quella di martedì prossimo in Champions League, in casa, allo stadio Maradona di Fuorigrotta. Il Corriere dello Sport scrive: “Fattore Maradona per le prossime due partite. Tra Serie A, con l’Atalanta sabato per la ripresa dopo la sosta, e la Champions League, con il Qarabag avversario esattamente tra una settimana. In casa la striscia di risultati utili di fila è di diciassette partite, ultima sconfitta l’8 dicembre con la Lazio, 1-0 con gol di Isaksen”.

Factory della Comunicazione