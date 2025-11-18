Napoli, prima impegno: cancellari malumori e concetti negativi

Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, dopo una settimana trascorsa a Casa sua a Torino, è tornato ieri a Castel Volturno per la ripresa degli allenamenti con la sua squadra in vista della gara di sabato contro l’Atalanta. Il Corriere dello Sport scrive: “La sosta del tecnico durante la sosta per un’esigenza evidentemente impellente e non procrastinabile, aveva disorientato e confuso per un semplice motivo: era arrivata a poche ore dalla durissima analisi pubblica del Dall’Ara, un discorso sulla mancanza di cuore e la presenza di egoismi, coronato da ammissioni di colpa personale e collettiva. Parole e concetti significativi e indicativi – «non siamo più una squadra» – che ora il gruppo e l’allenatore dovranno cancellare tutti insieme. Da squadra rinnovata, se possibile”.

Factory della Comunicazione