Napoli-Atalanta, la medicina migliore sarà ritrovare la vittoria

Il Napoli tornerà in campo sabato 22 novembre contro l’Atalanta, allo stadio Maradona, alle 20,45, e non potrebbe esserci cura migliore per gli azzurri che tornare a vincere. Il Corriere dello Sport scrive: “Sia chiaro: il Napoli ha problemi tecnici e caratteriali e un confronto, anche solo di routine davanti a un video dopo quello a caldo e molto duro di Bologna, sarà inevitabile al rientro dei dieci nazionali, ma la medicina vera sarà ritrovare immediatamente la vittoria. E il gol, certo, smarrito nelle ultime tre partite. Le difficoltà, del resto, non sono mai finite da agosto: l’ultima è l’infortunio di Anguissa con il Camerun, un’altra voragine dopo quella creata dall’uscita di scena di De Bruyne”.

