Fabbroni: ”Difficile vedere un terzo anno di Conte”

Le parole del giornalista

By Lorenzo Capobianco
A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni: “A Torino ho visto una partita di tennis di altissimo livello. Non me ne voglia l’Italia, ma ha offerto uno spettacolo indegno. E devo dire che vedere i tifosi su un campo di tennis riconcilia con lo sport. C’è un’allegria di base e un’educazione che nel calcio ormai non si vedono più. Ho intravisto la partita della nazionale ed è stato uno spettacolo molto triste. Mi colpisce l’entusiasmo dei bambini più alto verso il tennis che verso il calcio. Gli stadi rischiano di restare deserti tra qualche anno, perché i bambini non vedono più l’Italia competere in ambito nazionale. Il caso Napoli fa parlare anche i salotti torinesi: il caso può rientrare, ma con una pesante ipoteca sul futuro dell’allenatore a Napoli. Diciamo che oggi non mi sentirei di dire che avremo un terzo anno di Conte al Napoli.”

