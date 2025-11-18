Conte è tornato, ora si riavvolge il nastro

Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, dopo una settimana a casa sua a Torino, è tornato ieri a Castel Volturno, per riprendere gli allenamenti con la squadra, e per mettere una volta per tutte la parola fine alle tante polemiche seguite alla gara col Bologna. Il Corriere dello Sport scrive: “Il primo passo, dicevamo, è stato compiuto ieri: Conte è tornato da Torino, ha infilato la tuta e ha ricominciato a fare il mestiere in cui eccelle da anni. Routine. Una giornata iniziata come tante altre e diversamente da mercoledì, quando la ripresa a Castel Volturno dopo i due giorni di pausa era stata segnata dalla sua assenza. Non s’è parlato d’altro per giorni. Ma poi la sorpresa è stata sostituita dall’attesa del rientro annunciato dal club: ieri Conte è atterrato a Capodichino ed è arrivato al centro sportivo a bordo di un van nero insieme con suo fratello e collaboratore Gianluca; poi ha pranzato con la squadra e gli altri; e alle 14.30 è sceso in campo con la squadra e gli altri. Normalità totale: nessun accenno, nessun richiamo, nessun riferimento alla scorsa settimana. Tutto come il giorno prima di Bologna, nastro riavvolto e va bene così: non è il momento delle chiacchiere, tantomeno quello delle recriminazioni e delle esasperazioni”.

Factory della Comunicazione