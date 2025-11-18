Adnkronos News

Cipollini, nuovi problemi al cuore: “Continua a fare le bizze…”

By Adnkronos
0

(Adnkronos) –
Mario Cipollini alle prese con problemi al cuore. L’ex ciclista italiano, 58 anni, è attualmente ricoverato all’ospedale di Ancona per il riproporsi di nuove complicazioni dopo i segnali arrivati dal loop cardiaco impiantato oltre un anno fa. A rivelarlo è stato lo stesso Cipollini con un video pubblicato sulla propria pagina Instagram: “Ci risiamo, il mio cuore continua a fare le bizze, diciamo così”, ha raccontato dal letto di ospedale. 

Factory della Comunicazione

Cipollini ha spiegato che il monitoraggio del battito cardiaco ha preoccupato i medici al punti che stanno valutando un nuovo intervento, questa volta con l’inserimento di un defibrillatore sottocutaneo: “Spero non serva il defibrillatore, ma mi affido completamente al team che mi segue”, sono state le parole dell’ex ciclista. 

Poi Cipollini ha provato a sdrammatizzare nella descrizione che accompagna il video: “Di nuovo problemi (questa volta decisamente più complessa la situazione) dovranno vedere se inserire defibrillatore sottocutaneo. Ps. avessi avuto il cuore ammodo, vedevi te che roba su quella bicicletta”. 

 

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Milano-Cortina: Airbnb lancia le nuove Esperienze con atleti Olimpici e Paralimpici

Adnkronos News

Ucraina, raid russi su tv pubblica e a Kharkiv. Zelensky domani incontra Witkoff in…

Adnkronos News

Taiwan, a Pechino prove dialogo con Tokyo: ma Cina protesta e scatena ‘guerra…

Adnkronos News

Fedez, il manager di Luis Sal attacca: “Ci fai schifo, non ti dà retta nemmeno…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.