Belluno, bimba di 2 anni dimessa da ospedale muore poco dopo: indagini in corso

Una bambina di due anni è morta improvvisamente a Feltre poche ore dopo essere stata dimessa dall’ospedale, dove i genitori l’avevano portata preoccupati per alcuni strani sintomi respiratori. Secondo quanto riportano i media locali, la piccola – che ormai da qualche giorno dei problemi a livello respiratorio – era stata visitata al Pronto soccorso del Santa Maria del Prato e, dopo una serie di accertamenti, il pediatra di turno non aveva riscontrato criticità gravi, rimandandola a casa con una terapia da seguire e l’indicazione di monitorare attentamente la situazione.

Poche ore dopo, però, “la piccola è andata pesantemente in affanno accusando un malore tanto violento quanto improvviso ed è morta tra le braccia dei familiari”. Nonostante l’immediato intervento del 118, per la piccola non c’è stato nulla da fare. La notizia ha lasciato sotto shock la comunità di Borgo Valbelluna, dove la famiglia era molto conosciuta.

“Su questa tragedia e sulle concause che possono averla determinata l’azienda Ulss 1 Dolomiti andrà a fondo. La direzione ospedaliera ha emesso un breve comunicato denso di partecipazione emotiva: ‘Siamo profondamente colpiti e addolorati per la perdita della piccola – scrivono – Non possiamo che esprimere le nostre condoglianze alla famiglia e assicurare che è stato avviato un approfondimento interno finalizzato a dettagliare l’accaduto e le possibili cause cliniche del decesso'”, concludono.

