Adnkronos News

Aragno (Eikon): “Cresce la richiesta di assicurazione sanitaria integrativa”

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – “Tra le forme di welfare più richieste c’è l’assicurazione sanitaria integrativa. I lavoratori richiedono alle aziende stabilità, continuità, certezza nei percorsi di cura. Fondamentalmente chiedono supporto”. Così la vicepresidente di Eikon Strategic Consulting Italia Paola Aragno, commentando i risultati della ricerca ‘Salute, benessere e sostenibilità’, presentata da Eikon in occasione dell’evento di apertura della Social Sustainability Week in corso oggi a Palazzo dell’Informazione a Roma. 

Factory della Comunicazione

“Non si apre un conflitto tra pubblico e privato, ma un discorso sul tema della sostenibilità complessiva della tutela della salute” aggiunge Aragno sottolineando che “in questo le aziende possono fare la differenza”, favorendo “la costruzione di un welfare multi livello” dove “il servizio sanitario resta universale ma viene sostenuto dalle imprese, che diventano quasi parte di questa rete di protezione”. 

economia

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Ucraina-Russia, per colloqui a Kiev Trump mobilita delegazione Pentagono: ecco perché

Adnkronos News

Professionisti del Real Estate s’incontrano a Milano il 28/11 per…

Adnkronos News

Tumori, esperti: “Hpv responsabile tra i maschi di oltre 2.400 casi l’anno in…

Adnkronos News

Ascolti tv, ‘Il Commissario Ricciardi 3’ vince il prime time

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.